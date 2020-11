Jedyny i niepowtarzalny Ivan online - kiedy premiera w Polsce w VOD?

foto. Disney+

Jak udało nam się ustalić, Jedyny i niepowtarzalny Ivan trafi do polski dzięki HBO GO. Premiera online w VOD zaplanowana jest na 13 grudnia 2020 roku. Film będzie dostępny w platformie z polskim dubbingiem.

Historia oparta jest na książce pod tym samym tytułem autorstwa Katherine Alice Applegate. Jest to opowieść o przyjaźni, sile wizualizacji i znaczeniu miejsca, który możemy nazywać domem. Bohaterem jest goryl Ivan, który mieszka ze słonicą Stellą, psem Bobem i innymi zwierzętami. Niewiele pamięta z czasów, gdy żył w dżungli z rodziną. Kiedy do ośrodka trafia młode słoniątko imieniem Ruby, powracają wspomnienia. Odseparowanie Ruby od rodziny żyjącej w dziczy zmusza Ivana do kwestionowania podstaw swojego życia i zastanowienia się nad tym, skąd pochodzi i gdzie chce żyć.

The One and Only Ivan - zwiastun