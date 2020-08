HBO stworzy oparty na podcaście serial fabularny o Ivance Trump

fot. screen z YouTube z kanału ABC News

HBO rozpoczęło prace nad fabularnym serialem opowiadającym o młodości Ivanki Trump. Produkcja zostanie oparta na podcaście magazynu New York i Luminary Media zatytułowanym Tabloid: The Making of Ivanka Trump.

Składający się z ośmiu odcinków podcast Tabloid: The Making of Ivanka Trump opowiadał historię córki Donalda Trampa, skupiając się m.in. na jej dzieciństwie, rozwodzie rodziców, imprezowej młodości. W programie, którego gospodynią była Vanessa Grigoriadis, znalazły się wypowiedzi matki Ivanki, Ivany Trump, oraz znajomych i przyjaciół rodziny prezydenta, które rzucały nieco światła na kontakt Ivanki z ojcem, prezydentem Donaldem Trumpem, oraz jej małżeństwo z Jaredem Kushnerem.

Prace nad produkcją są wciąż na wczesnym etapie, wiadomo jednak, że prowadząca podcast Vanessa Grigoriadis będzie producentką wykonawczą serii. Tę funkcję pełnić będzie również Nick Hall (Pohamuj entuzjazm, Jak to się robi w Ameryce) oraz Nakkiah Lui (Black Comedy).

Data premiery ani tytuł nadchodzącej produkcji HBO nie są jeszcze znane.