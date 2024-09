Jeff Goldblum komentuje powrót Roberta Downeya Jr. do MCU. "Von" i "Van" zawsze robią wrażenie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jeff Goldblum wciela się w Arcymistrza w MCU od czasu występu w filmie Thor: Ragnarok . Nic zatem dziwnego, że w rozmowie z Joshem Horowitzem został spytany o najgorętszą wiadomość z ostatnich tygodni, czyli o to, co sądzi o wielkim powrocie Roberta Downeya Jr. do uniwersum w roli nikczemnego Doktora Dooma. Okazuje się, że niewiele, ale jego odpowiedź wciąż jest przezabawna.

Jeff Goldblum komentuje powrót Roberta Downeya Jr. do MCU

Poniżej znajdziecie jego przetłumaczoną wypowiedź, ale koniecznie obejrzyjcie także dołączone wideo, by mieć pełny obraz.

Wspaniałe wieści. Myślę, że coś tam słyszałem... tak, tak, słyszałem szepty na mojej orbicie. Tak, kanały. Victor Von Doom, podoba mi się to imię. Gdybym nazywał się Victor Von Doom, zaszedłbym znacznie dalej w życiu. To wspaniałe imię. W ogóle wspaniale jest dodać Von albo Van do czegokolwiek. Von Goldblum!

ROZWIŃ ▼

Na pytanie o przyszłość Jeffa Goldbluma w MCU, aktor odpowiedział równie przejrzyście i klarownie:

Jeśli jest, jeśli widzisz to w swoich kartach... w kartach przyszłości, w swojej szklanej kuli, Horowitz.

Kim jest Doktor Doom?

Przypominamy, że Robert Downey Jr. zagra Victora Von Dooma w filmie Avengers: Secret Wars. Szczegóły jego roli są nieznane, ale jeśli jesteście ciekawi, jaką postacią był złoczyńca w komiksach, zapraszamy do zapoznania się z galerią:

Doktor Doom zadebiutował w piątym numerze "Fantastic Four" z 1962 roku. Postać stworzyły dwie legendy świata komiksów, czyli Stan Lee i Jack Kirby.