Jensen Ackles w nowym projekcie DC? Aktor znany z Supernatural tajemniczo o pracach nad produkcją

fot. The CW

Jensen Ackles jest głównie znany z zakończonego w 2020 roku Nie z tego świata, który składał się aż z 15 sezonów. Z kolei w czerwcu zadebiutuje jako Soldier Boy w serialu The Boys od Amazon Prime Video. Jak się okazuje aktor ma w planach nowy projekt związany z DC i Warner Bros. W podcaście Michaela Rosenbauma, znanego z roli Lexa Luthora z serialu Tajemnice Smallville, na pytanie czy chciałby być częścią jakiegoś projektu Marvela lub DC, Ackles odpowiedział:

Obecnie pracuję nad projektem DC wraz z Warner Bros. i innymi dobrymi partnerami, za co trzymam kciuki. Ale nie będę o tym mówił, bo nie chcę zapeszyć.

Trudno powiedzieć o jakim przedsięwzięciu mówi aktor. Może to być nowy serial dla stacji The CW, z którą Jensen był związany przez wiele lat za sprawą występowania w Supernatural. Ten kanał telewizyjny wciąż produkuje seriale związane z DC. Nie wykluczone, że może to być nowa produkcji od HBO Max. Możliwe, że aktor mówi nawet o tym samym projekcie będącym na wczesnym etapie prac, o którym wspominał James Gunn, że zajmie się nim po wyreżyserowaniu Strażników Galaktyki 3.

Warto też dodać, że Jensen Ackles już wcześniej brał udział w produkcjach DC. Aktor podkładał głos Jasonowi Toddowi w Batman w cieniu czerwonego kaptura oraz Bruce'owi Wayne'owi w dwuczęściowej adaptacji Batman: The Long Halloween, Part One i Batman: The Long Halloween, Part Two. Więc możliwe, że ma na myśli pracę nad kolejną animacją od DC.