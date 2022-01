The Boys Presents: Diabolical - teaser animowanego spin-offu serialu. Jest data premiery

fot. Amazon Prime Video

Na 3. sezon The Boys fani będą musieli poczekać do 3 czerwca 2022 roku, dlatego Amazon Prime Video postanowił umilić ten czas oczekiwania animowanym spin-offem serialu zatytułowanym The Boys Presents: Diabolical. Będzie składać się z 8 odcinków, które będą opowiadać oddzielne historie. Mają trwać ok. 12-14 minut i będą narysowane różnorodnymi stylami. Jak wcześniej zapowiadał Eric Kripke, producent wykonawczy The Boys, epizody będą szalone, a także zabawne, szokujące, krwawe, łzawe i emocjonalne.

W sieci pojawił się pierwszy teaser The Boys Presents: Diabolical. Jego tytuł to Laser Baby, co wskazuje, że w krwawej zapowiedzi dziecko strzela z oczu laserem, podobnie jak to oglądaliśmy w 1. sezonie The Boys. Premiera serialu animowanego zaplanowana jest na 4 marca 2022 roku.

The Boys Presents: Diabolical - teaser

Za poszczególne scenariusze odcinków odpowiadają: Awkwafina, Garth Ennis (scenarzysta komiksu, na którego podstawie powstaje serial aktorski), Eliot i Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland i Ben Bayouth, Andy Samberg oraz Aisha Tyler. Producentami wykonawczymi są Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy pełnili taką samą funkcję dla animacji Niezwyciężony.

Przypomnijmy, że Amazon Prime Video zamówił również spin-off aktorskiego serialu, który skupi się na grupie młodych superbohaterów G-Men z komiksu The Boys. W obsadzie znajdują się: Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips i Reina Hardesty.

