Jerzy Stuhr nadal w szpitalu. Rodzina poinformowała o stanie zdrowia aktora

fot. screen z YouTube

Jerzy Stuhr trafił w nocy z niedzieli na poniedziałek do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przyczyną złego stanu zdrowia legendarnego aktora był najprawdopodobniej udar mózgu. Stan Jerzego Stuhra był określany jako ciężki. Wielu fanów aktora z przerażeniem oczekiwało kolejnych wieści na temat zdrowia artysty. Rodzina aktora postanowiła wydać oświadczenie w tej sprawie, które zostało przesłane do Polskiej Agencji Prasowej:

Najbliższe dni okażą się kluczowe, zatem prosimy o dobre myśli i o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym momencie

fot. materiały prasowe

Jeszcze wczoraj w rozmowie z RadioZET syn aktora, Maciej Stuhr poinformował lakonicznie, że jego ojciec wraca powoli do zdrowia. Dla przypomnienia to nie pierwszy raz, kiedy legendarny artysta boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2011 roku u legendarnego aktora zdiagnozowano nowotwór krtani, którego zwalczył, by następnie zaangażować się w pomoc chorym na nowotwór.