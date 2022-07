Jessica Jones - Disney+ lekko zmienia tytuł serialu. Co to może oznaczać?

fot. Netflix

Jessica Jones to serial, który pierwotnie był produkowany dla Netflixa. Gdy licencja wygasła, ten serial oraz inne produkcje Marvela z tej platformy przeszły do Disney+. To właśnie jakiś czas po premierze serwis zmienił trochę tytuł. Co ciekawe, na obecną chwilę zmianę widać tylko w amerykańskim Disney+. W polskim jest bez zmian.

Jessica Jones - nowy tytuł

Jak donosi portal The Direct nowy tytuł serialu to A.K.A. Jessica Jones. Zmiana jest niewielka, ale może być sugestywna. Przede wszystkim taki tytuł serial nosił, gdy był tworzony dla telewizji ABC zanim przeszedł do Netflxa. Spekulacje idą w różne strony. Dziennikarz The Direct zastanawia się, czy nowy tytuł być może ma odciąć ten serial od nowych planów Marvel Studios dla tej postaci. Jest też dość istotna spójność, bo każdy tytuł odcinka Jessiki Jones zaczyna się od AKA, więc być może to jest przyczyna poprawki i nie ma tu drugiego dna. Można też spekulować, że to ma związek z wprowadzeniem postaci do MCU.

Zainteresowanie platformy tymi serialami i ta zmiana tytuły sugeruje, że jednak nie traktują tego jako formalność w kontekście dodania do biblioteki. Wygląda na to, że jest coś więcej na rzeczy.

Przypomnijmy, że według scoopera MyTimeToShineHello, którego doniesienia wielokrotnie się sprawdzały, Marvel Studios chce, aby Jessica Jones grana przez tę sama aktorkę, czyli Krysten Ritter pojawiła się w serialu Daredevil osadzonym w MCU, który planują. Na razie są to jednak plotki, które być może zostaną potwierdzone na San Diego Comic-Con 2022.

