Jessica Jones - Disney+ usuwa logo Netflixa. Nie wyszło im to dobrze

Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Punisher i The Defenders zostały usunięte z Netflixa wraz z końcem lutego 2022 roku. Od 16 marca są dostępne w platformie Disney+ w krajach, w których ona działa. Musiano więc uporać się z logiem Netflixa, które widnieje w napisach początkowych na ekranie. Jak zauważyli fani, kompletnie im to nie wyszło.

Disney+ usuwa Netflixa

Zobaczcie sami w poniższym wideo, jak nieumiejętnie tego dokonano.

Przypomnijmy, że seriale Marvela były tworzone we współpracy z Netflixem przez ABC Studios. Chociaż panowało przeświadczenie, że są one ekskluzywnymi produktami platformy Netflix, tak nie było. Od początku Netflix miał czasową licencję na te tytuły, która wygasła wraz z końcem lutego 2022 roku.

Ważny aspekt jest taki, że te seriale nie są częścią MCU. W platformie Disney+ mają one osobny dział podpisanym słowami: Saga Defenders. Już wcześniej potwierdzano brak związku. Daredevil jest w MCU, ale wszystko wskazuje na to, że jest to jego inna wersja, bo seriale do niedawna Netflixa są w alternatywnej rzeczywistości równoległej.

