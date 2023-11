Jim Carrey po latach w głównej roli? Tak mówi plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Jim Carrey, ostatnimi laty znany najbardziej z roli doktora Ivo Robotnika z filmów o Sonicu, według najnowszej plotki dostał angaż do głównej roli w zaplanowanej produkcji twórcyCoś za mną chodzi. Według Daniela Richtmana, znanego i rzetelnego scoopera z platformy X (wcześniej Twitter), Jim Carrey wystąpi w Evergreen Pines And The Fading Summer. O projekcie na razie nie wiadomo wiele poza krótkim opisem i tym, że znajduje się we wczesnej fazie produkcji. Mimo sprawdzonych informacji od Richtmana, należy te wieści i tak traktować jako plotkę.

Evergreen Pines And The Fading Summer - opis filmu

Mężczyzna w średnim wieku za sprawą swojej córki i żony trafia do kolonii wypoczynkowej, w której zaczyna rywalizować z innymi obozowiczami i jednocześnie próbować rozwikłać sprawę zaginięcia swojego najlepszego przyjaciela, a wszystko to w obliczu pojawienia się nieuchwytnej, szarej bestii strzegącej zaginionego skarbu.

Według dodatkowych informacji, które należy traktować na wszelki wypadek jako potencjalny spoiler, mężczyzna po odnalezieniu swojego przyjaciela z dzieciństwa postanawia razem z nim pójść śladem bestii i odnaleźć zaginiony skarb.