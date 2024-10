Jim Parsons powróci do roli Sheldona w spin-offie Teorii wielkiego podrywu? „Życie jest bardzo długie”

fot. materiały prasowe

Teoria wielkiego podrywu to jeden z najpopularniejszych komediowych seriali tego wieku. Jego emisja zakończyła się w 2019 roku, ale za to w 2017 roku zadebiutował pierwszy ze spin-offów tej produkcji - Młody Sheldon. Finałowy sezon miał premierę w 2024 roku, ale już lada moment na ekrany telewizorów trafi kolejny spin-off, który będzie rozgrywać się po wydarzeniach ze wspomnianego serialu. Jego tytuł to Georgie and Mandy's First Marriage.

Jim Parsons, który wcielał się w Sheldona, został zapytany w programie Who’s Talking To Chris Wallace?, czy powtórzy rolę w gościnnym występie w tej nadchodzącej produkcji. Aktor odpowiedział:

Kiedy tu teraz siedzimy to nie, ale też nie powiedziałbym "nigdy" niczemu, ponieważ życie po prostu tak bardzo się zmienia.

Następnie kontynuował:

Wiesz, jedną z rzeczy jest to, że było to i wciąż jest tak wyjątkowe. I nie bez powodu mówi się o tym jako niespodziewanym sukcesie. I możesz być pewien, że teraz tak nie będzie. I dlaczego mielibyśmy to robić? Nie wiem tego - tak właśnie teraz się czuję. Ale jak mówię, jeśli Bóg pozwoli, bo życie jest bardzo długie.

fot. materiały prasowe

Aktor pojawił się w finałowym odcinku 7. sezonu Młodego Sheldona w gościnnej roli. Z kolei Georgie & Mandy's First Marriage będzie mieć premierę 17 października 2024 w amerykańskiej stacji CBS. Do swoich ról powrócili Montana Jordan (starszy brat Sheldona, Georgie) i Emily Osment (żona Georgiego, Mandy McAllister).