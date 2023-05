Nadchodzący projekt z Joaquinem Phoenixem z oceną NC-17. To gejowska historia miłosna.

Fot. Materiały prasowe

Podczas sobotniego wywiadu z IndieWire po premierze swojego dramatu romantycznego May December reżyser Todd Haynes ujawnił kilka informacji o planowanym z Joaquinem Phoenixem projekcie:

„Następny film to film fabularny, który jest oryginalnym scenariuszem, który stworzyłem z Joaquinem Phoenixem, bazując na pomysłach, które mi przyniósł. W zasadzie piszemy z nim jak ze scenarzystą {…}”.

Haynes dodał również, że mają nadzieję kręcić na początku przyszłego roku, a sam film to gejowska historia miłosna osadzona w Los Angeles lat 30. Phoenix natomiast miał wpływ na to, by przedstawiana historia poszła o krok dalej, dlatego film będzie oznaczony jako tylko dla dorosłych, czyli będzie mieć kategorię NC-17.

Todd Haynes – poprzednie filmy

Haynes ma za sobą pracę nad takimi filmami jak Daleko od nieba, Carol, Mroczne wody czy najnowszy May/December. Reżyser odnajduje się zarówno w romantycznych dramatach jak i w queerowych filmach.

Reżyser w najbliższym czasie ma wrócić do pracy nad pewnym projektem z Kate Winslet, jak również ma zaplanowane epizodyczne projekty „które są naprawdę ekscytujące” – jak sam określił.