Jodie Foster o współpracy z gwiazdami pokolenia Z: "Są bardzo denerwujący" i robią błędy w e-mailach

Jodie Foster stwierdziła, że gwiazdy pokolenia Z potrafią być "naprawdę irytujące" i zdradziła, co nie podoba jej się we współpracy z nimi. Jej wypowiedzi w tej sprawie znajdziecie poniżej.

Przypominamy, że Jodie Foster to dwukrotna zwyciężczyni Oscara. Zdobyła statuetki za role w filmach Milczenie owiec i Oskarżeni. Była także nominowana do tej nagrody za występy w Nell i Taksówkarzu. Artystka nie tylko zajmuje się aktorstwem, ale także próbuje swoich sił w reżyserii; pracowała w tym charakterze między innymi przy Zakładniku z Wall Street.

Jodie Foster o współpracy z gwiazdami pokolenia Z

Jak donosi prestiżowy portal Deadline, aktorka stwierdziła:

Są bardzo denerwujący - szczególnie w miejscu pracy.

Mówią na przykład: "Nie, dziś nie czuję się na siłach, by to zrobić, przyjdę na 10:30. Albo, w przypadku e-maili, mówię im na przykład, że są zupełnie niepoprawne gramatycznie i pytam, czy w ogóle sprawdzili pisownię przed wysłaniem wiadomości, na co odpowiadają mi: "Czemu miałbym to zrobić? Czy to nie jest w pewien sposób ograniczające?".

Jodie Foster - rada dla młodszych gwiazd

Jeśli chodzi o radę, jaką udzieliłaby osobom z pokolenia Z, pracującym w branży rozrywkowej, powiedziała:

Muszą nauczyć się, jak się zrelaksować, jak nie zamęczać się myślami, jak stworzyć coś, co byłoby ich własne. Mogę pomóc im w odnalezieniu tego. Jest to o wiele fajniejsze nić bycie "protagonistką" w tym scenariuszu - z całą wiążącą się z tym presją.

Jak Bella Ramsey zaimponowała Jodie Foster?

Jest jednak jedna gwiazda młodszego pokolenia, którą Jodie Foster pochwaliła - chodzi o Bellę Ramsey, znaną z The Last of Us i Gry o Tron. Poznały się na jednym z hollywoodzkich przyjęć i dziewczyna zaimponowała jej powściągliwym wyglądem i brakiem makijażu. Foster przyznała, że nie byłaby w stanie pokazać się tak publicznie, gdy była młodsza, ponieważ "nie byli wtedy wolni". Ma nadzieję, że to znak, że współczesne czasy dają dostęp do prawdziwej wolności.

