Joffrey z Gry o Tron nie do poznania - ma wąsy i brązowe włosy. Tak Jack Gleeson wygląda w nowej roli

BBC udostępniło zdjęcie z planu serialowej adaptacji książki The Famous Five autorstwa Enid Blyton. Jest na nim Jack Gleeson, który przez wiele lat grał jedną z najbardziej znienawidzonych popkulturowych postaci, czyli Joffreya z Gry o Tron. Aktor wygląda nie do poznania jako Wentworth. Zobaczcie sami, jak wygląda w ciemniejszych włosach i wąsach.

Przypominamy, że The Famous Five to seria książek dla dzieci o pięciu młodych odkrywcach, którzy przeżywają niezwykłe przygody. Adaptacja zostanie oparta na 21 historiach, które napisała Enid Blyton pomiędzy 1942 a 1963 rokiem. BBC nie ogłosiło jeszcze potencjalnej daty premiery.

Tak Jack Gleeson wygląda w nowej roli

Jack Gleeson - plany po Grze o Tron

Jack Gleeson po występie w Grze o Tron zrobił sobie przerwę od aktorstwa, które przestało go cieszyć. Dopiero w 2020 roku można go było ponownie zobaczyć na małym ekranie w serialu Out of Her Mind. I wygląda na to, że to był dopiero początek. Oprócz adaptacji The Famous Five, artysta ma także wystąpić w thrillerze In the Land of Saints and Sinners.

