John Ashton nie żyje. Aktor z Gliniarza z Beverly Hills miał 76 lat

fot. Netflix

John Ashton, znany ze swojej roli jako John Taggart w Gliniarzu z Beverly Hills, nie żyje. Jeszcze niedawno mogliśmy go zobaczyć w nowym filmie Netfliksa, Axel F.. O śmierci 76-letniego aktora poinformował jego manager, Alan Somers. Od dłuższego czasu Ashton walczył z nowotworem.

Kim był John Ashton?

Urodzony 22 lutego 1948 roku, Ashton poświęcił aktorstwu ponad pięćdziesiąt lat swojego życia. Widzowie zobaczyli go na ekranie po raz pierwszy w filmie An Eye for an Eye z 1973 roku. Pojawiał się również w serialach telewizyjnych, włączając w to Columbo, Dallas oraz M*A*S*H.

W latach 80. i 90. widzieliśmy go najczęściej w kinie, gdzie mogliśmy go zobaczyć obok Roberta De Niro czy Kevina Bacona. Do najpopularniejszych tytułów należą m.in. Some Kind of Wonderful, Zdążyć przed północą, Niesforna Zuzia oraz Wielka mała liga.

Natomiast prawdziwym przełomem w karierze okazał się wspomniany występ w cyklu o Gliniarzu z Beverly Hills, gdzie wystąpił w łącznie trzech filmach, w tym ostatnim z 2024 roku. Mieliśmy okazję porozmawiać z nim o kulisach kręcenia jednej ze scen.