Czy Mroczny Rycerz 4 mógłby powstać? Jonathan Nolan marzy o tym

Jonathan Nolan byłby przeszczęśliwy, gdyby Mroczny Rycerz doczekał się czwartej części. Brat Christophera Nolana napisał scenariusze całej trylogii. Choć wydaje się, że trzeci film nie pozostawił otwartej furtki, scenarzysta wciąż dostrzega potencjał na odkrycie nowych historii w uniwersum Batmana. Opowiedział o tym w wywiadzie dla SHOWSHA, przyznając, że powrót do tego świata byłby dla niego "marzeniem".

- Czy to nie byłoby marzeniem... Jeśli miałbym szansę wrócić i ponownie nad tym pracować, absolutnie bym się zgodził.

Możecie obejrzeć rozmowę poniżej:

Nie tylko Jonathan wydaje się chętny na powrót. W 2022 roku, podczas rozmowy z portalem Screen Rant, Christian Bale również wyraził zainteresowanie takim projektem. Postawił jednak warunek - reżyserem musiałby być Christopher Nolan. Wydaje się, że to będzie trudne do spełnienia, ponieważ filmowiec nie wykazuje żadnych znaków, które wskazywałyby na jego powrót do kręcenia produkcji o superbohaterach.

Wszystkie trzy filmy są dostępne na HBO Max. Można je także wypożyczyć na Amazon Prime Video.

