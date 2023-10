Legendarny reżyser horrorów ocenił Barbie i The Last Of Us. Tylko jeden hit 2023 mu się spodobał

Fot. Materiały prasowe

John Carpenter, legendarny reżyser horrorów, którego możecie znać z takich produkcji jak Coś, Halloween i Christine, ocenił dwa hity z 2023 roku: The Last Of Us i Barbie. Oba tytuły spotkały się z entuzjazmem zarówno profesjonalnych krytyków jak i widzów, jednak tylko jeden z nich podbił serce filmowca.

Jeśli chodzi o Barbie, Carpenter w rozmowie z Los Angeles Times stwierdził, że wciąż nie dowierza, że w ogóle obejrzał produkcję, ponieważ nie uważa się za jej grupę docelową. Dodał, że nie do końca rozumie przekaz filmu.

Nie wierzę, że obejrzałem Barbie. To nie moje pokolenie. Nie miałem nic wspólnego z lalkami Barbie, nie wiedziałem, kim jest Allan. Mogę to podsumować tak: ona mówi "nie mam waginy", a na końcu "idę do ginekologa!". To dla mnie cały film. To znaczy, tak, jest w tym wszystkim wątek patriarchatu, ale jakoś go przeoczyłem. Jednak myślę, że była fenomenalna, Margot Robbie.

Jak widać, nie był zatem zachwycony seansem. Co innego w przypadku The Last of Us. Jak podsumował w rozmowie z Comicbook.com:

Podobało mi się. Historia jest świetna. Zapomnijcie o grze. Aktorzy w serialu są po prostu rewelacyjni. Zostało to naprawdę dobrze zrobione.