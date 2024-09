John Cena zagra w nowym filmie. Matchbox opowie historię marki słynącej z zabawkowych samochodzików

fot. materiały prasowe

Reklama

John Cena kontynuuje wybieranie ciekawych projektów do pogłębienia swojej filmografii. Tym razem padło na Matchbox od Skydance i Mattel Films, który przejęło Apple Original Films. Produkcja zostanie wyreżyserowana przez Sama Hargrave'a. Scenariusz napisał duet Davida Coggeshalla oraz Jonathana Troppera. Na ten moment nie wiadomo w kogo się wcieli Cena. Film ma się inspirować prawdziwą historią Mattel i ich serii zabawkowych samochodzików.

Historia Matchbox

Matchbox to innymi słowy małe, zabawkowe samochodziki, które na pewno każdy z Was kojarzy. Marka powstała w 1953 roku przez Jacka Odella. Był to sposób na zażegnanie problemu jego córki, która mogła przynosić do szkoły tylko takie zabawkowe samochodziki, które zmieściłyby się do opakowania po zapałkach. Znajomi dziewczynki zaczęli się interesować nowymi zabawkami i tak powstała cała marka. Od tamtego czasu seria samochodzików jest popularna na całym świecie i każdego dnia sprzedawane są ich tysiące.

Matchbox wyprodukuje David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger oraz Robbie Brenner.