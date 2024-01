"I co zrobią, pozwą mnie?" - John Oliver trolluje Disneya Myszką Miki

Fot. HBO

John Oliver, brytyjski komik i aktor, w zapowiedzi 11. sezonu swojego programu Last Week Tonight postanowił (po raz kolejny) zadrwić z Disneya. Zobaczcie sami.

Na zdjęciu zapozował obok osoby ubranej w kostium, przypominający Myszkę Miki w wersji Parowiec Willie z 1928 roku - który 1 stycznia 2024 roku trafił do domeny publicznej po wygaśnięciu praw autorskich Disneya - z podpisem: "I co zrobią, pozwą mnie?".

https://twitter.com/LastWeekTonight/status/1750205926651408492

To nie pierwszy raz, gdy John Oliver poruszył ten temat. W kwietniu 2023 roku w Last Week Tonight omówił wygaśnięcie praw autorskich do Parowca Willie i przedstawił nową maskotkę programu, wyglądającą właśnie jak Myszka Miki z 1928 roku, zachęcając prawników Disneya do podjęcia działań w tej sprawie.

Faktem jest, że każdy, kto użyje Myszki Miki z Parowiec Willie, prawdopodobnie nadal będzie ryzykować, ale jeśli trochę znacie ten program - lubimy od czasu do czasu podejmować ryzyko.

Warto też przypomnieć, że w związku z wygaśnięciem praw do tej konkretnej wersji Myszki Miki twórcy filmu Puchatek: Krew i miód postanowili po raz kolejny nakręcić horror z disnejowską postacią w roli mordercy. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun produkcji: