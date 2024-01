Myszka Miki psychopatą z nożem. Ten horror ma zwiastun

fot. IMDb

Dzień Domeny Publicznej przypada na 1 stycznia każdego roku. Wówczas publikowana jest lista utworów, z których można korzystać dowolnie, ponieważ prawa autorskie do nich wygasły. Przykładowo, w 2019 roku Kubuś Puchatek wszedł do domeny publicznej. Poskutkowało to powstaniem horroru Puchatek: Krew i miód.

Na początku 2024 roku pierwsza wersja Myszki Miki, która pojawiła się w animacji Parowiec Willie z 1928, trafiła do domeny publicznej. Od teraz każdy może z niej korzystać bez wymaganej zgody Disneya. Oczywiście to nie wpływa na nowszy wizerunek Mikiego, który wciąż jest chroniony prawem autorskim. Niemniej jednak szybko pojawił się zwiastun horroru z udziałem ikonicznej myszki.

Parowiec Willie - Myszka Miki w horrorze [ZWIASTUN]

Klip został nakręcony przez Jamiego Baileya. Simon Phillips napisał scenariusz zwiastuna. W jego opisie zaznaczono, że nie jest to produkcja Disneya i wykorzystano w nim wyłącznie wersję Mikiego z Parowca Williego.

Oprócz tego, nie trzeba było długo czekać na horrorową wersję Myszki Miki w grze wideo. Tak prezentuje się Mickey z 1928 roku w zwiastunie Infestation 88.

Jak Disney postrzega tę sytuację? CNN opublikował oświadczenie studia:

- Wygaśnięcie praw autorskich do Parowca Williego nie będzie miało wpływu na nowsze wersje Mikiego, który wciąż będzie pełnił kluczową rolę jako światowy ambasador Walt Disney Company w naszych historiach, atrakcjach i gadżetach w parkach tematycznych.