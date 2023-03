Keanu Reeves w Johnie Wicku 4 mówi tak rzadko, że prawie pokonał go pies. Mamy obliczenia

fot. materiały prasowe

Choć John Wick nie jest najbardziej wygadaną postacią w popkulturze, to tym razem przebił samego siebie. The Wall Street Journal policzyło, ile dokładnie słów wypowiedział Keanu Reeves w 4. części. Wyniki mogą was zaskoczyć.

Keanu Reeves w filmie John Wick 4, który trwa 169 minut, a więc 2 godziny i 49 minut, powiedział dokładnie 380 słów. Prawie jedna trzecia tych dialogów składała się z pojedynczego słowa, czyli: "Yeah".

Z czasem trwania 169 minut, a więc prawie trzy godziny, 4. część zawiera 380 słów wypowiedzianych przez Wicka. Jakieś 10% z nich pojawiło się w zwiastunie, co sprawia, że bohater niemal wydaje się rozmowny; Wick powiedział więcej w tym 2,5 minutowym klipie, niż w pierwszych 25 minutach samego filmu.

To także mniej słów niż w pierwszym Johnie Wicku, w którym Keanu Reeves powiedział 484 słowa. Co ciekawe, sam film trwał o wiele krócej niż czwarta część, bo 101 minut, czyli 1 godzinę i i 41 minut.

Reżyser filmu, Chad Stahelski, powiedział za to, że Wick nie ma zbyt dialogów, bo:

Pan Reeves usunął niemal połowę kwestii swojego bohatera z oryginalnego scenariusza.