John Wick 4 - operator filmowy o finałowym pojedynku. Tę scenę kręcili nocą!

Lionsgate

John Wick 4 ma kilka zapadających w pamięć scen, jak ta ze strzelaniną w kamienicy albo upadek tytułowego bohatera (Keanu Reeves) ze schodów. W finałowym pojedynku Wick zmierzył się z Cainem, w którego wcielił się Donnie Yen. Akcja rozgrywała się przy wejściu Bazyliki Sacré-Cœur w czasie wschodu słońca. Serwis Screen Rant zapytał operatora kamery, Dana Laustsena, jak kręcono tę scenę.

Najpierw filmowiec przyznał, że wszystkie lokalizacje, w których odbywały się zdjęcia były dużym wyzwaniem, ale największym była końcowa sekwencja pod kościołem.

Kręciliśmy ją w nocy, mimo że wyglądała, jak w czasie wschodu słońca. Zrobiliśmy to w 100% sztucznie - kręciliśmy w nocy i oświetlaliśmy tak, żeby wyglądało to jak w dzień, bo nie mogliśmy kontrolować wschodu słońca, więc to wielka bujda na kółkach. Nigdy nie robiłem czegoś takiego w tak dużej lokalizacji. Ciągle myślałem: "Jak mamy to zrobić?". To praca zespołowa z wieloma oświetleniowcami i pracownikami na planie.

Za tym wszystkim stał Chad Stahelski. Musieli to zrobić, ponieważ chcieli, aby scena naprawdę rozgrywała się przy Sacré-Cœur. Dan Laustsen przyznał, że wszyscy mówili, że jest szalony, gdy zaproponował, żeby nakręcić ją nocą, ale ostatecznie wszystko zadziałało. Dodał, że zmienili tło, ale światło wschodu słońca zostało zrobione naprawdę, więc było wspaniale.

John Wick 4 - zdjęcia

