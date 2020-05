John Wick 4 opóźniony. Lionsgate publikuje plan premier na nadchodzące dwa lata

Powstanie filmu John Wick: Rozdział 4 zapowiedziano oficjalnie w maju 2019 roku. Wtedy też fani postaci granej przez Keanu Reeves'a, otrzymali datę premiery czwartej odsłony, która przypadała na 21 maja 2021 roku. Teraz Lionsgate ogłasza, że przyjdzie jeszcze trochę wszystkim poczekać na kolejne widowiskowe sceny z kopaniem i strzelaniem w tle.

Lionsgate przeniosło wiele ze swoich produkcji na 2021 roku oraz przesunęło kilka letnich filmów na jesień tego roku, co na pewno spowodowane jest pandemią koronawirusa. John Wick 4 przesunęło datę premiery o rok na 27 maja 2022 roku. Spekulowano o tym już wcześniej, bowiem wciąż nie udało się dokończyć wszystkich zdjęć do filmu The Matrix 4, w który Keanu Reeves jest zaangażowany. Czwarta część przygód Johna Wicka pojawi się zatem w kinach trzy tygodnie po Czarnej Panterze 2 i tydzień przed filmem Flash od Warner Bros.

Poniżej zaktualizowany harmonogram premier od Lionsgate:

Antebellum

Fatale (30 października 2020 roku)

Voyagers (25 listopada 2020 roku)

The Asset (23 kwietnia 2021 roku)

Spiral (21 maja 2021 roku)

Barb & Star Go to Vista Del Mar (16 lipca 2021 roku)

Hitman's Bodyguard 2 (20 sierpnia 2021 roku)

American Underdog: The Kurt Warner Story (10 grudnia 2021 roku)

John Wick: Rozdział 4 (27 maja 2022 roku)