John Wick 4 - producentka zapowiada nowy film, a Donnie Yen już rozmawiał o spin-offie

materiały prasowe

John Wick jest niezwykle popularną serią, która teraz doczekała się czwartej odsłony. Przy tej okazji pojawia się wiele rozmów na temat kolejnych produkcji w tym świecie.

W jednym z wywiadów, producentka Erica Lee, powiedziała więcej na temat planowanych filmów. Czy jeden z nowych spin-offów będzie związany z postacią graną przez Donnie Yena?

Jest jeszcze jeden film, który rozwijamy, który myślę, że ogłosimy w ciągu następnych dwóch miesięcy. Następnie, mam nadzieję, że będzie Ballerina 2 i John Wick 5, ale też wiele innych rzeczy. Ale rozwijamy wiele projektów i prowadzimy wiele rozmów z wieloma scenarzystami, a zarządzanie marką i uniwersum Wicka jest dla mnie najważniejszym priorytetem.

W rozmowie z Variety, Yen wyraził zainteresowanie udziałem w spin-offie o swojej postaci, który będzie kontynuował historię po filmie John Wick 4. Przyznaje, że nie jest pewien na ile to prawdopodobne, ale zaznacza, że pomysł został już zgłoszony i odbyły się pierwsze rozmowy. Możemy zatem spodziewać się na podstawie słów aktora, że będzie to spin-off poświęcony jego postaci i dojdzie do pojedynki między nią a Akirą. Tak czy inaczej, sprawy powinny stać się jaśniejsze w ciągu najbliższych kilku miesięcy, kiedy Lionsgate ujawni więcej szczegółów.

Lionsgate