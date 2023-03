Bądź jak John Wick - powstała funkcjonalna replika słynnego garnituru

Fot. Materiały prasowe

James Hobbson i ekipa Hacksmith Industries słyną z tworzenia działających replik ze znanych filmów i seriali. Mają już na koncie plazmowy miecz świetlny, tarczę Kapitana Ameryki, samoleczące się szpony Wolverine'a czy nawet ikonicznego robota załadunkowego pilotowanego przez Sigourney Weaver w Obcym 2. Teraz przyszła kolej na Johna Wicka i jego drugi największy znak rozpoznawczy, czyli garnitur. To nie pierwsza próba przeniesienia stylu zabójcy do świata realnego, Teran Butler, który zresztą trenował Keanu Reevesa do filmów, stworzył już bowiem komercyjne kopie jego ikonicznych pistoletów. Jednak projekt Hobbsona jest dużo ambitniejszy i bardziej kosztowny. bowiem wspomniany garnitur jest kuloodporny.

Jest to przedsięwzięcie naprawdę na ogromną skalę. Hacksmith podszedł do tego projektu, jak zawsze zresztą, bardzo naukowo, badając materiały, korzystając z pomocy zawodowego krawca, próbując nowych, eksperymentalnych metod. Efekt możecie podziwiać na powyższym wideo. Osobiście uważam, że mimo kilku błędów merytorycznych, których dało się uniknąć konsultując całość ze specami od broni, jestem pod wielkim wrażeniem. Nie jest to jeszcze żaden przełom, głównie przez ograniczenie wytrzymałości materiałów, a koszty takiego stroju, szacowane na przeszło 90 tysięcy dolarów, delikatnie mówiąc odstraszają. Jednak bez wątpienia jest to ciekawy koncept, wart dalszej analizy i badań. Więcej o tym wideo oraz historii i przyszłości materiałów kuloodpornych, przeczytacie wkrótce na naszych łamach.