John Wick - nadchodzi kolejny serial. Chad Stahelski potwierdza

fot. materiały prasowe

Chad Stahelski potwierdził wieści o nowym serialu osadzonym w świecie Johna Wicka. To będzie drugi tego typu projekt po Continentalu, który niedawno zadebiutował na Prime Video. W rozmowie z Colliderem, filmowiec stwierdził, że chętnie wyreżyseruje niektóre odcinki nadchodzącej produkcji.

John Wick - Chad Stahelski o nowym serialu

Reżyser zdradził, że scenarzyści mają wiele świetnych pomysłów na ten projekt.

- Przysięgam, wszystkie pomysły, nad którymi pracuje teraz nasza grupa scenarzystów, mi się podobają. Gdybyś jutro powiedział mi, że muszę zrobić któryś z nich, odpowiedziałbym: "Świetnie. To wspaniały sposób na spędzenie roku". To są naprawdę fajne pomysły, i wiem, jak mógłbym je wszystkie zrealizować. Właśnie to jest tak zabawne w kontynuowaniu tego uniwersum.

John Wick: Ballerina - co wiadomo?

Czekając na kolejne informacje o rozwijanym projekcie, warto przypomnieć o wyczekiwanej Ballerinie. W rolę młodej zabójczyni, chcącej pomścić członków swojej rodziny, wcieli się Ana de Armas. Za kamerą stoi Len Wiseman.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Chad Stahelski powiedział, że właśnie ten reżyser "dodaje świeżości" temu filmowi, jak i całemu uniwersum.

- Posiadanie Wisemana na pokładzie, jak i podejście do niektórych scen akcji z nieco innej perspektywy, sprawia, że jest to w pewnym sensie świeże. Więc nie kopiujemy swoich produkcji. To inna postać, więc podchodzimy do pewnych rzeczy z innym podejściem.

Ballerina ma zadebiutować w 2024 roku.

Continental, jak i inne produkcje osadzone w świecie Johna Wicka, można obejrzeć na Prime Video.