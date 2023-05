John Wick i Opowieść wigilijna w jednym? Powstaje taki film akcji

materiały prasowe

The Guns of Christmas Past jest opisywany przez twórców jako mieszanka Opowieści wigilijnej z Johnem Wickiem. Historia skupia się na Ebbie, byłym zabójcy pracującym na zlecenie mafii. Gdy jego były najlepszy przyjaciel i wspólnik zostaje zabity, Ebb powraca z ukrycia, by się zemścić. Wkracza do placówki wroga, by wymierzyć sprawiedliwość, ale duchy jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości przybywają, by pokrzyżować mu plany.

The Guns of Christmas Past - co wiemy o filmie?

Liev Schreiber negocjuje główną rolę w filmie. Za kamerą ma stanąć Xavier Gens, który ostatnio reżyserował dobrze oceniany serial Gangi Londynu. Andrew Hilton jest autorem scenariusza.

Projekt jest sprzedawany przez XYZ Films podczas targów w Cannes. Zapowiadają oni świeże podejście do akcji w stylu indonezyjskiej serii Raid, którą produkowali. Mają nadzieję, że to początek nowej serii. Reżyser natomiast ma nadzieję, że uda mu się stworzyć nowy klasyk świąteczny, do którego widzowie chętnie będą wracać jak do Szklanej pułapki.

Data premiery nie jest znana.