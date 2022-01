Johnny Depp zagra rolę Ludwika XV w filmie francuskiej reżyserki

Źródło: fot. 20th Century Fox

Johnny Depp wraca do aktorstwa. Ze względu na oskarżenia i kontrowersje związane ze sprawą jego małżeństwa z Amber Heard, aktor jeszcze przez długi czas nie będzie prawdopodobnie widziany w nowych rolach w Hollywood. Inaczej sprawa ma się z rynkiem europejskim i tutaj Depp otrzymał rolę zagrania Ludwika XV w nowym filmie Maïwenn.

Francuska produkcja ma ruszyć tego lata i będzie to film kostiumowy. Twórczynią jest reżyserka Mojej miłości z 2015 roku oraz filmu DNA z 2020 roku. Depp wcieli się we francuskiego króla Ludwika XV. Rządził Francją przez 59 lat od 1715 roku do dnia swojej śmierci w 1774 roku. Ludwik zwany był Ukochanym, ale mimo swojego przydomka jego panowanie zakończyło się skandalem, gdy król został oskarżony o rozpustę i korupcję.

Szczegóły fabularne nie są znane i nie podano też tytułu. Wiadomo jedynie, która rola przypadnie Deppowi oraz znamy nazwisko reżyserki. Z czasem powinniśmy poznać więcej informacji.

materiały prasowe

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.