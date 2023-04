Joker 2 - Todd Phillips ogłasza zakończenie prac na planie. Nowe zdjęcia Jokera i Harley Quinn

Warner Bros. Discovery

Reżyser filmu Joker: Folie a deux, Todd Phillips udostępnił na Twitterze dwa nowe zdjęcia przedstawiające bohaterów produkcji - Lady Gagę jako Harley Quinn i Joaquina Phoenixa w pełnym makijażu Księcia Zbrodni. Tym samym ogłasza, że zakończono prace na planie i rozpocznie się niedługo postprodukcja.

Wcześniej kręcono między innymi na planie zdjęciowym w Los Angeles. Do sieci trafiały różne zakulisowe materiały, zrobione przez przypadkowe osoby. Widzieliśmy między innymi moment ucieczki postaci portretowanej przez Joaquina Phoenixa przed pokazanymi już w pierwszej części filmu swoimi naśladowcami. Na tej podstawie powstały przypuszczenia, że cała scena może rozgrywać się jedynie w głowie Arthura Flecka, który - jak wiele na to wskazuje - początkowo będzie jedynie pacjentem Azylu Arkham. To właśnie tam ma on poznać Harley Quinn, w której rolę wcieli się Lady Gaga. Mieliśmy też scenę z udziałem Harley Quinn i Jokera na słynnych schodach z pierwszej odsłony.

Joker: Folie a deux - zdjęcia

Joker: Folie à Deux

Joker: Folie a Deux ma wejść na ekrany kin 2 października 2024 roku.