James Gunn o Supermanie i zmęczeniu widzów kinem superbohaterskim. Szef DCU ma plan, jak temu zapobiec

DC

Od kilku lat trwa dyskusja zmęczeniem filmami o superbohaterach, a teraz nasila się to w momencie, gdy ostatnie filmy Marvela i DC spotkały się z krytyką (Ant-Man i Osa: Kwantomania, Shazam! Gniew bogów). Wcześniej Kevin Feige, szef Marvel Studios zauważył, że widzowie nie znudzą się superbohaterami, bo jest jeszcze 80 lat dziedzictwa komiksowego, z którego można czerpać niesamowite historie.

Teraz jednak James Gunn, a zatem reżyser Strażników Galaktyki, niedługo też nowego Supermana i obecnie szef DCU, powiedział w rozmowie z Rolling Stone, że faktycznie takie zmęczenie u widzów występuje, ale ma plan, jak temu zaradzić.

Myślę, że istnieje coś takiego jak zmęczenie superbohaterami. Myślę jednak, że to nie ma z nimi nic wspólnego. Ma to związek z rodzajem historii, które są opowiadane i traceniem z radaru postaci. Kochamy Supermana. Kochamy Batmana. Kochamy Iron Mana. Ponieważ są to te niesamowite postacie, które mamy w naszych sercach. A jeśli stają się tylko stekiem bzdur na ekranie, to robi się naprawdę nudno.

foto. materiały prasowe

Gunn sugeruje zatem pośrednio, że planowane przez niego i Petera Safrana filmy, będą skupione na emocjonalnej podróży bohatera, zamiast polegać tylko na wielkich spektaklach, które mogą być prezentowane niezależnie od postaci. Dodał zresztą w wywiadzie, że męczy go widowisko jeśli nie ma w nim emocji, jeśli nie ma podstaw do tego, by się zaangażować.

Jeśli nie masz dobrze ugruntowanej historii, to po prostu oglądanie tłukących się postaci - bez względu na to, jak sprytnie i dobrze jest to zrealizowane - po prostu męczy i myślę, że w tym tkwi sedno.

Superman: Legacy - James Gunn o filmie

Wiemy już, że sam James Gunn wyreżyseruje film Superman: Legacy według własnego scenariusza. Wcześniej twórca wyjawił też, że na tym etapie życia Clark Kent jest reporterem pracującym w Daily Planet. Wejdziemy świata, w którym superbohaterowie istnieją i istnieli cały czas.

Na Twitterze podkreślił też niedawno, że film będzie miał zupełnie inny klimat od Strażników Galaktyki. Wciąż też nie wybrano aktora do głównej roli i Gunn dementuje wszelkie plotki, które podają konkretne nazwiska. Reżyser ma pewną listę nazwisk, ale nikt nie miał wcześniej do niej dostępu, a teraz media podają, że prawdopodobnie John Papsidera został dyrektorem castingu. Pracował wcześniej z Gunnem przy okazji Legion samobójców: The Suicide Squad i Peacemakera.

Zobacz także:

Premiera w 2025 roku