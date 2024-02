Joseph Quinn zagra filmie wojennym od reżysera Ex Machiny i Devs? Trwają rozmowy

fot. Netflix

W ostatnim czasie ogłoszono, że Joseph Quinn dołączył do obsady Fantastycznej czwórki, w której wcieli się w Johnny'ego Storma, czyli Human Torch (Ludzką Pochodnię). Teraz Deadline donosi, że aktor, któremu sławę przyniósł serial Stranger Things, gdzie zagrał Eddiego, może mieć w planach kolejny projekt. Źródła serwisu podają, że obecnie trwają z nim rozmowy w sprawie dołączenia do obsady nowego filmu wojennego od studia A24. Wytwórnia nie skomentowała tej informacji.

Niezatytułowana produkcja ma zostać wyreżyserowana przez Raya Mendozę (producent Live to Tell) i Alexa Garlanda (Ex Machina, Devs), którzy napisali do niej scenariusz. To będzie druga współpraca tych twórców - wcześniej Mendoza pełnił funkcję kierownika ds. militarnych w filmie Civil War, do którego Garland napisał scenariusz. Premiera tego tytułu zaplanowana jest na 12 kwietnia.

W filmie ma wystąpić Charles Melton. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Globalną dystrybucją zajmie się A24. Producentami będą Andrew Macdonald i Allon Reich z DNA oraz Peter Rice.

Josepha Quinna zobaczymy w tym roku w dwóch produkcjach kinowych. Zagrał w A Quiet Place: Day One, czyli spin-offie popularnej serii horrorów Ciche miejsce. Film będzie mieć premierę pod koniec czerwca. Ponadto aktor wystąpił w Gladiatorze 2, który trafi do kin w listopadzie.

fot. materiały prasowe Netflix // Joseph Quinn w serialu Stranger Things