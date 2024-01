Jsaux FlipGo to przenośny monitor z dwoma ekranami. Rozwiązanie dla fanów wielozadaniowości

fot. JSAUX

Fani przenośnego grania mogą kojarzyć firmę JSAUX, bo w przeszłości dostarczyła ona na rynek akcesoria do Steam Decka oraz ROG Ally. Ich nowy produkt może zaś przypaść do gustu pracownikom biurowym oraz osobom zajmującym się programowaniem, grafiką czy montażem filmów. FlipGo to przenośny monitor, który wyposażono w dwa ekrany. Urządzenie zaoferuje kilka trybów wyświetlania obrazu, które będzie można przełączać przy pomocy jednego przycisku.

FlipGo trafi na rynek w kilku wariantach, różniących się rozmiarami oraz oferowanymi możliwościami. Zainteresowani będą mogli wybierać pomiędzy wersjami z wyświetlaczami 13,5" lub 16", z ekranem dotykowym lub bez niego. Oprócz tego będzie można sięgnąć także po wariant z dopiskiem Pro, który będzie wspierał technologię DisplayLink oraz Ultraview, czyli możliwość wykorzystania dwóch ekranów jako jednego, większego.

JSAUX FlipGo

Monitory będą obsługiwać rozdzielczość maksymalnie 2256x1504 (13,5") lub 2560x1600 (16"), odświeżanie na poziomie 60 Hz oraz będą cechować się maksymalną jasnością na poziomie 400 lub 500 nitów, w zależności od wersji. Dodatkowo ich waga nie przeraża i wyniesie odpowiednio 1,16 kg dla mniejszego i 1,5 kg dla większego modelu. Za komfortowe ulokowanie FlipGo na biurku ma odpowiadać etui Flex Folio, stojak Snap Stand lub adapter VESA.

JSAUX FlipGo jak na razie nie ma ustalonej daty premiery, nie znamy też ceny sprzętu. Wiemy jedynie, że pod koniec stycznia ma wystartować kampania w serwisie Kickstarter i najprawdopodobniej to tam poznamy szczegóły.