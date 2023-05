Majestatyczny start rakiety Ariane 5 z sondą JUICE z bliska. Wideo jak początek filmu science fiction

ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zamieściła w sieci wideo, które w fenomenalny sposób dokumentuje start rakiety Ariane 5 z sondą JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE; wszystkie najważniejsze informacje na temat misji znajdziecie tutaj) - przypomnijmy, że do tego zdarzenia doszło 14 kwietnia. W miniony piątek pojawiła się doskonała okazja do publikacji materiału po blisko miesiącu od startu; po 3 tygodniach starań w końcu udało się doprowadzić do pełnego rozwinięcia 16-metrowej anteny radarowej RIME, która wcześniej była zablokowana przez wspornik montażowy, grożąc niepowodzeniem kluczowych elementów misji.

Udostępnione przez ESA wideo pokazuje wznoszenie się Ariane 5 z kosmodromu ulokowanego w położonym na terenie Gujany Francuskiej Europejskim Porcie Kosmicznym. Rejestrująca zdarzenie kamera znajduje się niezwykle blisko miejsca startu; w pewnym momencie nagrania zaczynają na nią spadać resztki wyciekającego z rakiety paliwa. Całość materiału okraszono muzyką poważną - w tym celu użyto utworu o wymownym tytule "Jupiter" skomponowanym przez Gustava Holsta; sami oceńcie, dlaczego wielu internautów porównuje wideo z klasycznymi filmami science fiction:

Sonda JUICE - start rakiety Ariane 5 [WIDEO]

Misja JUICE - najważniejsze informacje

