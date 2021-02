Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski w nowej romantycznej produkcji Storytel

foto. Storytel

21-letnia Natasza Parzymies to jedna z najciekawszych polskich twórczyń młodego pokolenia. Jej internetowy serial Kontrola podbił świat, osiągając kilkadziesiąt milionów wyświetleń na swoim kanale YouTube. Artystka powraca z nowatorskim projektem Random, który jest połączeniem coraz bardziej popularnej formy słuchowiska z filmem. Historia przedstawiona w audio w serwisie Storytel, kończy się finałowym odcinkiem wideo na kanale YouTube autorki.

To opowieść o uczuciu rodzącym się pomiędzy dwojgiem użytkowników fikcyjnej, głosowej aplikacji Random. Rozmówcy dobierani są w niej losowo, na podstawie wybranej kategorii. Bohaterowie nie widząc siebie nawzajem, rozmawiając o codziennych problemach, pasjach i pragnieniach, zbliżają się do siebie. Dodatkowo, akcja opowieści toczy się w czasach pandemii koronawirusa. Niepewność, poczucie izolacji i potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem warunkują nasze zachowanie w tych niespokojnych czasach. Powyższe tematy stanowią tło dla scenariusza Nataszy Parzymies i Alicji Sokół.

Podobnie jak Kontrola, serial Random podąża tą samą drogą komunikowania tematów ważnych dla pokolenia współczesnych dwudziestolatków. Kluczami fabularnymi są samotność młodych ludzi oraz nieustanna potrzeba zrozumienia i akceptacji. Tym razem reżyserka we współpracy ze Storytel, zrealizowała oryginalny projekt, łączący formę pięcioodcinkowego słuchowiska z finałową odsłoną w postaci szóstego odcinka filmowego, opublikowanego na jej kanale YouTube. Forma audio wybierana przez bohaterów słuchowiska nie tylko pobudza wyobraźnię rozmówcy, ale przede wszystkim pozwala skupić się na wewnętrznych wartościach drugiego człowieka, zwłaszcza w dzisiejszym świecie skoncentrowanym głównie na wizualnych bodźcach. Czy miłość w sieci ma szansę przetrwać w zderzeniu z rzeczywistością? Tego dowiemy się już niebawem w finałowym, filmowym odcinku serii, w którym odbiorcy w końcu będą mieli szansę zobaczyć nie tylko jak wyglądają bohaterowie słuchowiska, ale także jak potoczy się historia, która swój początek miała w audio.

Random

Miłości nie da się opisać słowami. Widzimy ją oczami wyobraźni, czujemy. Dlatego słuchowisko wydało mi się idealnym pretekstem do opowiedzenia o uczuciu, które wisi gdzieś pomiędzy bohaterami oddalonymi od siebie o setki kilometrów. Wszystko kryje się między słowami - w za długich pauzach, zawahaniach i szczerych wyznaniach. Jantar91 i Buka12 nie widzą się, nie znają nawet swoich prawdziwych imion, ale to co rodzi się między nimi jest prawdziwsze niż niejedno uczucie w realnym świecie. - Natasza Parzymies tłumaczy ideę projektu.

W głównych bohaterów słuchowiska Storytel wcielają się Julia Wieniawa – młoda aktorka, znana między innymi z Wszyscy moi przyjaciele nie żyją czy głównej roli w horrorze W lesie dziś nie zaśnie nikt, oraz Maciej Musiałowski, który po świetnych recenzjach filmu Sala samobójców. Hejter powraca do tematyki mediów społecznościowych. Głosu aplikacji Random użyczyła Agnieszka Woźniak-Starak. Co skłoniło ją do przyjęcia tej roli?

"Z fascynacją obserwuję świat, szczególnie w czasach pandemii. Z jednej strony część z nas poczuła silną potrzebę kontaktu z naturą i przedefiniowała swoje priorytety, a z drugiej - przestrzeń wirtualna chyba nigdy nie była tak oblegana, jak teraz. W czasach ograniczeń i lockdownów, wielu ludzi nawiązało w internecie nowe znajomości. Niektórym ktoś pomógł przetrwać samotność, inni być może znaleźli przyjaźń, a nawet miłość... Bo czemu nie?".

Random - serial łączący słuchowisko i film to kolejny projekt Nataszy Parzymies, poruszający ważne tematy z punktu widzenia młodych ludzi. Zaczęło się od kilkuminutowej etiudy zrealizowanej przez reżyserkę w Warszawskiej Szkole Filmowej. W odpowiedzi na niezliczone prośby o kontynuację historii, powstał serial internetowy Kontrola – chwytająca za serce opowieść o miłości dwóch dziewczyn. Siedem odcinków wyświetlono w serwisie YouTube w sumie ponad 40 milionów razy. Produkcję przetłumaczono na wiele języków i pokazywano na festiwalach filmowych na całym świecie. Kontrola zdobyła również uznanie krytyków, którzy nazwali ją „ważnym elementem współczesnej popkultury”. Uplasowała się także w rankingu dziesięciu najlepszych seriali roku 2020 według portalu Onet Kultura. Perspektywa młodej i wrażliwej reżyserki pozwala spojrzeć na kwestie nierówności, inności, wyobcowania i miłości w nowym świetle. Gdy w głównym nurcie wciąż mówi się o problemach osób LGBT+ w szablonowy i mało odkrywczy sposób, Parzymies udowadnia, że optyka młodych, kreatywnych artystów ma dużo większy potencjał i znajduje aprobatę wśród licznego grona odbiorców.

Dwa dodatkowe filmy krótkometrażowe, opublikowane na kanale YouTube Nataszy Parzymies w dniu premiery, mają na celu wprowadzenie odbiorcy w świat fikcyjnej aplikacji Random, z której korzystają główni bohaterowie historii. W odcinkach specjalnych zobaczymy Magdalenę Boczarską, Katarzynę Nosowską, znanego z roli w Bożym Ciele Jana Hrynkiewicza oraz Sylwię Golę. Następnie widz przekierowywany jest do głównego produktu Storytel – pięcioodcinkowego słuchowiska. Na finałową odsłonę odbiorca powraca do formy filmowej umieszczonej na kanale autorki.

Projekt Random będzie miał również swoją muzyczną odsłonę. Piosenka autorstwa Macieja Musiałowskiego, którą aktor w słuchowisku sam wykonuje, zostanie wydana jako singiel. Utwór w zupełnie innej aranżacji niż w słuchowisku, razem z aktorem wykona Julia Wieniawa. Teledysk do numeru promującego projekt Random będzie można zobaczyć już na początku marca.