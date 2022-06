Jurassic World: Dominion vs Top Gun 2 - dinozaury przewyższają oczekiwania w box office

fot. IMDb.com

Jak dosnoi Deadline, Jurassic World: Dominion rozpoczął podbój amerykańskich kin od kwoty 143,37 mln dolarów. Jest to otwarcie o prawie 20 mln wyższe, niż sugerowały finałowej prognozy analityków. Zarazem jest ono zaledwie o 3% mniejsze niż poprzedniej części. Według EntTelligence w weekend w Ameryce Północnej na film wybrało 10,8 mln osób. Jest to czwartym najlepszy wynik okresu pandemii po filmach Spider-Man: Bez drogi do domu (20,6 mln), Doktor Strange w multiwersum obłędu (14 mln) oraz Top Gun: Maverick (11,6 mln).

Na świecie Jurassic World: Dominion też radzi sobie fantastycznie. W weeknd otwarcia zebrano 176,6 mln dolarów z 57 krajów. Dodając do tego wpływy z poprzedniego weekendu ma on na koncie 245,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 389,1 mln dolarów przy budżecie 165 mln dolarów. Wszyscy są zgodni, że z uwagi na bardzo negatywne recenzje krytyków ten wynik jest zaskakująco dobry. Wielu spodziewało się, że jak w przypadku innych filmów, te recenzje przełożą się na spadek wpływów poniżej prognoz.

Top Gun 2 - wyniki box office

Top Gun: Maverick świetnie sobie poradził w weekend, walcząc z dinozaurami. Spadek frekwencji wyniósł 44%, co przełożyło się na 50 mln dolarów wpływów. W Ameryce Północnej ma on już fenomenalne 393,3 mln dolarów. Na świecie też radzi sobie dobrze, zbierając 52,7 mln dolarów z 64 krajów. Tutaj także ma niski spadek frekwencji w wysokości 39%. Po trzecim weekendzie wyświetlanie ma 353,7 mln dolarów. Sumując, na koncie fantastyczne 747 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.

Doktor Strange 2 powoli kończy swój kinowy byt przed nadchodzącą premierą w Disney+. Tym razem w Ameryce Północnej film zajmuje miejsce trzecie na podium z wynikiem 4,9 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku zebrał 397,8 mln dolarów. Na świecie dodał 5,4 mln dolarów z 48 krajów (razem ma 532,4 mln dolarów). Sumując na koncie 930,2 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Z uwagi na to, że premiera w Disney+ zaraz raczej do miliarda film nie dobije.