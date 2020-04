Jurassic World: Dominion - Colin Trevorrow pokazuje ujęcie z filmu

Jurassic World: Dominion to jeden z projektów kinowych, do których zdjęcia zostały wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa. Zdarzyło się to zaledwie po trzech tygodniach pracy na planie. To jednak nie przeszkodziło reżyserowi i scenarzyście filmu, Colinowi Trevorrowi, aby pracować nad projektem w czasie domowej kwarantanny. Twórca zamieścił w sieci zdjęcie, które ukazuje jedno z ujęć z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane.

Wyświetl ten post na Instagramie. Working from home. #JurassicWorld Post udostępniony przez Colin Trevorrow (@colin.trevorrow) Mar 31, 2020 o 7:56 PDT

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.