Jurassic World 3, Fear The Walking Dead i nie tylko. Kolejne produkcje zawieszone

Universal zawiesza prace nad produkcjami Jurassic World: Dominion, trzecią odsłonę filmu o dinozaurach, dramat sportowy Flint Strong oraz niezatytułowaną jeszcze komedię Billy'ego Eichnera. W oświadczeniu wydanym przez studio możemy przeczytać, że „Studio nadal ściśle monitoruje sytuację i niedługo podejmie decyzję, kiedy wznowić produkcję”.

Home & Family jest kolejnym programem telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych, który został tymczasowo zawieszony. Prowadzącymi są Debbie Matenopoulos i Cameron Mathison, którzy nie powrócą do pracy przynajmniej przez dwa tygodnie. Hallmark Channel pokaże widzom w tym czasie powtórki programu. Podobny los spotkał programy Real Time z Billem Maherem oraz Last Week Tonight z Johnem Oliverem. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione.

Oddział telewizyjny Sony potwierdził także, że opóźni się premiera drugiej połowy 7. sezonu serialu Czarna lista na NBC. Z kolei prace nad produkcją fantasy Wheel Of Time zostały tymczasowo wstrzymane. W obsadzie są m.in. Rosamund Pike i Madeleine Madden.

Pandemia koronawirusa spowodowała również opóźnienie prac na planie 15. sezonu serialu Nie z tego świata. Oznacza to, że ostatni sezon może doczekać się przerwy w trakcje emisji na The CW. Pojawiła się też informacja, że wciąż trwają prace nad finałowym sezonem The 100. Ekipie został podobno tydzień do zakończenia zdjęć i zdecydowano się je dokończyć przed wysłaniem wszystkich do domów.

Podobny los spotkał też kolejny sezon serialu Fear the Walking Dead. Portal Deadline podaje, że prace mają zostać wznowione w okolicach 13 kwietnia.

WarnerMedia Entertainment, które obejmuje treści na HBO, HBO Max i telewizjach sieciowych TNT i TBS, zdecydowało się dodać kolejne programy do długiej listy zawieszonych produkcji. Wśród nich jest m.in. 2. sezon Prawi Gemstonowie, serial Snowpiercer dla TNT, a także 2. sezon serialu Euforia. Wstrzymano też wszystkie produkcje HBO Max w tym The Flight Attendant z udziałem Kaley Cuoco.

Wstrzymano też produkcje stacji FX. Tymczasowo zawieszono prace nad 3. sezonem serialu Atlanta oraz nad czwartą częścią produkcji Fargo z udziałem Chrisa Rocka. Także 4. sezon dramatu Snowfall oraz serial oparty o komiks o tytule Y: The Last Man - zostały wstrzymane.

Od 16 marca zawieszony zostanie też program Jimmy Kimmel Live. Stacja ABC w swoim oświadczeniu opublikowała, że planowany powrót jest na 30 marca wraz z nowymi odcinkami, ale sytuacja wciąż jest dynamiczna. Wstrzymane zostały prace także nad wszystkimi produkcjami oryginalnymi AppleTV+. Przerwę w pracach mają: 2. sezon serialu See, premierowy sezon Lisey's Story, oparty o twórczość Stephena Kinga oraz komedię Mythic Quest: Raven's Banquet. Także platforma Netflix zdecydowała się na opóźnienie prac nad serialem Midnight Mass od Mike'a Flanagana. Los ten spotkał wiele innych produkcji tej platformy, co potwierdził sam twórca.

CBS postanowiło także wstrzymać produkcje nad serialami z uniwersum Star Treka (Star Trek: Discovery oraz Star Trek: Section 31). Tymczasowo wstrzymano też prace na planie 3. sezonu serialu Titans od DC Unvierse i Warner Bros.

Wstrzymano także prace nad filmem komediowym pt. Official Competition z udziałem Antonio Banderasa i Penelope Cruz. Ekipa filmowa pracowała nad produkcją w Hiszpanii, która jest drugim krajem w Europie pod względem liczby zakażeń na koronawirusa.

Pełna i ciągle rosnąca lista tytułów, nad którymi prace zostały wstrzymane - sprawdźcie koniecznie.