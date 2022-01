Jurassic World: Dominion - mistrzyni olimpijska i T-Rex. Film promuje zimowe igrzyska (WIDEO)

fot. materiały prasowe

Pierwsze wideo promujące zimowy igrzyska olimpijskie 2021 pokazuje, jak mistrzyni olimpijska Mikaela Shiffrin podczas zjazdu na nartach zauważa, że goni ją raptor. Gdy ma dojść do starcia, nieoczekiwanie z lasu wychodzi T-Rex. Jest to oczywiście nawiązanie do tego, że dinozaury w filmie Jurassic World: Dominion żyją otwarcie na terenie USA i nie są już trzymane tylko na małych wyspach.

W oficjalnym ogłoszeniu zapowiedziano jeszcze dwa filmy promocyjne ze sportowcami z USA. Wystąpią w nich snowboardzista Shaun White oraz łyżwiarz figurowy Nathan Chen. Zimowy igrzyska rozpoczynają się 4 lutego 2022 roku, więc filmiki powinny niebawem pojawić się w sieci.

Jurassic World: Dominion - wideo

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiemy jednak, że pierwszy zwiastun zostanie zaprezentowany na początku lutego 2022 roku w ramach Super Bowl 2022.

W obsadzie są Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz aktorzy z pierwszego Parku Jurajskiego, którzy mają duże i ważne role: Sam Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern.

Jurassic World: Dominion - premiera w kinach 10 czerwca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.