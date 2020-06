Jurassic World: Dominion - nowy aktor w obsadzie. Zagra postać znaną z Parku Jurajskiego

Źródło: Universal Pictures

Campbell Scott otrzymał angaż w widowisku Jurassic World: Dominion. Aktor wcieli się w postać Lewisa Dodgsona. To mężczyzna, który pojawił się w filmie Park Jurajski z 1993 roku. Wówczas zlecił on Dennisowi Nedry'emu kradzież zarodników dinozaurów z Isla Nublar. Jednak w produkcji tę postać zagrał skazany obecnie za przestępstwa seksualne Cameron Thor. W nowym filmie Dodgson będzie dyrektorem generalnym Biosyn Genetics. Wygląda na to, że będzie on głównym antagonistą widowiska.

materiały prasowe

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również znanych z oryginalnego filmu, Sama Neilla jako dr Alana Granta, Laurę Dern jako dr Ellie Sattler i Jeffa Goldbluma jako dr Iana Malcolma. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.