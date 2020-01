Liga Sprawiedliwości - Darkseid przynosi zniszczenie. Nowe zdjęcie z filmu

Nie jest już żadną tajemnicą, że w pierwotnych planach Zacka Snydera na film Liga Sprawiedliwości ikoniczny komiksowy złoczyńca Darkseid miał wpłynąć na całą historię. Reżyser początkowo zamierzał więc pokazać sekwencję retrospekcji, w ramach której tysiące lat temu znany starożytnym jako Uxas antagonista dokonuje inwazji na naszą planetę - później nawiązania do tej postaci miałyby pojawiać się w czasie teraźniejszym. Wszystko wskazuje na to, że Joss Whedon zdecydował się jednak na zmiany na tym polu, a głównym przeciwnikiem tytułowej drużyny superbohaterów został wysłany przez Darkseida na Ziemię Steppenwolf.

Teraz sam Snyder na portalu Vero zamieścił fotografię przedstawiającą antagonistę na wielkim polu bitwy jego armii z ludźmi, Amazonkami i mieszkańcami Atlantydy. Przypomnijmy, że modelem dla postaci był David Thewlis. Zobaczcie zdjęcie:

Liga Sprawiedliwości - Snyder Cut

Coraz liczniejsza grupa fanów Snydera zachęca go, aby pokazał on zdjęcie współczesnej wersji Darkseida. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z wizją reżysera miał on w końcówce produkcji wychodzić z tunelu czasoprzestrzennego znanego jako Boom Tube, natomiast starcie z nim było planowane na drugą, nigdy niezrealizowaną odsłonę historii.