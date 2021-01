K.I.T.T. z serialu Nieustraszony i deska surfingowa w kształcie Davida Hasselhoffa ze SpongeBoba wystawione na aukcję

fot. materiały prasowe

Nieustraszony to kultowy serial z lat 80., w którym David Hasselhoff wciela się w postać Michaela Knighta. Bohater w swoim wyposażonym w sztuczną inteligencję samochodzie K.I.T.T. walczył z przestępczością. Jak się okazuje fani będą mogli nabyć ten ikoniczny pojazd. K.I.T.T. został bowiem wystawiony na aukcję. Obecnie najwyższa oferta wynosi 450 tysięcy dolarów. Co ciekawe bonusem do całej akcji jest to, że jeśli ostateczna kwota wyniesie przynajmniej 25 procent ceny wywoławczej, to David Hasselhoff dostarczy samochód osobiście. Aukcja trwa do 23 stycznia.

fot. materiały prasowe

Ponadto na aukcję został wystawiony inny rekwizyt związany z aktorem. Chodzi o 14-metrową deskę surfingową w kształcie Hasselhoffa, która pojawiła się w filmie SpongeBob Kanciastoporty z 2004 roku. Obecnie oferta za przedmiot wynosi 100 tysięcy dolarów.