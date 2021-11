Kapitan Ameryka 4 - Producent zdradza, jaki będzie nowy Kapitan Ameryka. Jest jak Rocky

fot. Marvel

Nate Moore, producent znany między innymi z Eternals i Czarnej Pantery, podzielił się kilkoma nowymi szczegółami dotyczącymi Kapitana Ameryki 4. Mężczyzna w przeszłości był częścią dyskusji, która zaowocowała włączeniem Falcona do Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza, a także obsadzeniem Anthony'ego Mackiego w tej roli. Bohater przejął tarczę Stevena Rogersa w MCU i Nate Moore zapowiada, że jego solowy film będzie różnił się od tych należących do jego poprzednika. W podcaście Phase Zero dla ComicBook.com rzucił trochę światła na to, czego możemy spodziewać się po produkcji.

Co robi z kogoś Kapitana Amerykę? Będę się kłócić, że nie bycie superżołnierzem. I myślę, że razem z Mackiem i Samem Wilsonem to udowodnimy.

Według niego to, że bohater nie jest Stevem Rogersem, to dobra rzecz. Samuel Wilson w Kapitanie Ameryce 4 nie jest superżołnierzem, nie ma stu lat i Avengersów po swojej stronie. Więc co się stanie, gdy ktoś taki jak on, bez żadnego wsparcia, publicznie ogłosi siebie Kapitanem Ameryką? Nate Moore powiedział, że to fascynujące, bo to tylko człowiek - ze skrzydłami i tarczą, ale wciąż człowiek. Więc będzie musiał udowodnić swoją wartość i może czuć się niewystarczający we wszystkim.

Dla niego nowy Kapitan Ameryka jest jak Rocky.

Czekacie na Kapitana Amerykę 4?