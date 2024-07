Kapitan Ameryka 4 wprowadzi do MCU niemal niezniszczalny surowiec. Wszystko dzięki Eternals

Marvel

Nowy klip z Kapitana Ameryki 4 zaczyna się przemówieniem prezydenta Thaddeusa „Thunderbolta” Rossa (Harrison Ford) w Białym Domu. Wynika z niego, że Marvel Studios nie tylko nie zapomniało o finale Eternals, ale wydarzenia z filmu znacząco wpłyną na całe MCU, wprowadzając cenne Adamantium do uniwersum.

Kapitan Ameryka 4 wprowadzi Adamantium do MCU

Tak prezydent skomentował nowe odkrycie:

Kiedy na Oceanie Indyjskim pojawiła się niebiańska istota, zrobiliśmy to, co często nam się zdarza: kraje rzuciły się na nią, kłócąc o to, do kogo należy, próbując zagarnąć ją dla siebie i stawiając swoje własne ośrodki badawcze, by wykorzystać jej zasoby. Ale prawda jest taka, że ten nowy pierwiastek należy do nas wszystkich. Panie i panowie, przedstawiam wam Adamantium. Jest w bezpiecznym miejscu i należą się za to podziękowania naszemu Kapitanowi Ameryce.

Następnie w klipie pokazano rozmowę między prezydentem Rossem a Samem Wilsonem (Anthony Mackie) aka Kapitanem Ameryką – polityk powiedział superbohaterowi, że choć nie zawsze zgadzali się w przeszłości, to jego nowe osiągnięcie sprawiło, że zmienił o nim zdanie i pragnie, by pomógł mu odbudować Avengersów. Dodaje, że właśnie tego potrzebuje teraz kraj.

Przypominamy, że Adamantium to niezwykle cenny i prawie niezniszczalny surowiec z komiksów Marvela. Na pewno znają go fani X-Menów, ponieważ to właśnie ten metal został połączony w ramach eksperymentu ze szkieletem i szponami Wolverine'a.

Kapitan Ameryka 4 – Sidewinter, Czerwony Hulk i Lider

Na nowym nagraniu z Kapitana Ameryki 4 pokazano też Giancarlo Esposito w roli złoczyńcy Sidewindera (w komiksach potrafił teleportować siebie i innych na duże odległości) i Czerwonego Hulka – superbohaterskie alter ego prezydenta Rossa.

Giancarlo Esposito zapowiedział w rozmowie z portalem Deadline na Comic-Conie:

Ten facet miał wizję. Zebrał ludzi, założył ugrupowanie. I zrobił to z pobudek, które wcale nie są nikczemne. Powód, dla którego myślisz, że znalazł się w tym miejscu, jest błędny; ma zupełnie inne intencje.

Z kolei Tim Blake Nelson zdradził Deadline, że początkowo był załamany brakiem kontynuacji Hulka, ponieważ mogło to oznaczać, że już nigdy nie zagra Lidera. Teraz jednak cieszy się, że jego powrót zajął tyle czasu, ponieważ rozwinął się jako aktor i może teraz pokazać jeszcze ciekawszą wersję bohatera.

