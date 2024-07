Kapitan Ameryka 4 - czy Shira Hass zagra izraelską superbohaterkę mimo kontrowersji?

fot. Netflix

W komiksach Sabra jest mutantką o nadludzkiej sile, szybkości i wytrzymałości. Po raz pierwszy zadebiutowała na łamach zeszytu The Incredible Hulk z 1980 roku jako agentka Mossadu, czyli izraelskich tajnych służb. Gdy ogłoszono, że Shira Hass (znana z serii Unorthodox ) zadebiutuje w tej roli w filmie Kapitan Ameryka 4, nie wszyscy internauci byli tym zachwyceni (temat wzbudza duże emocje przez trwające działania Hamas i Izraela).

Kapitan Ameryka 4 - czy Shira Hass zagra izraelską superbohaterkę?

Choć Marvel z czasem ujawnił, że ta część jej pochodzenia ulegnie zmianie, a postać będzie przedstawiona jako była Czarna Wdowa, to teraz potwierdził, że mimo to wciąż będzie Izraelką w Kapitanie Ameryce 4. Według portalu The Wrap postać Shiry Hass będzie mówić „z izraelskim akcentem i jest izraelską byłą Czarną Wdową, która obecnie pełni funkcję wysokiego rangą urzędnika rządu USA w administracji prezydenta Rossa (Harrison Ford)”.

American Jewish Committee odpowiedziało na tę informację, że cieszy się, iż Marvel dostrzegł, jak istotny był ten element dla postaci Sabry. Deborah Camiel, dyrektorka Anti-Defamation League’s Media & Entertainment Institute, powiedziała za to The Wrap:

„Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, że Sabra zachowa swoją izraelską tożsamość w filmie Kapitan Ameryka 4 i nadal jest grana przez wspaniałą izraelską aktorkę Shirę Haas. Należy pochwalić Marvel Studios za to, że nie poddało się siłom antyizraelskim, które chciały zniszczyć tożsamość i historię tej postaci. Z radością witamy na ekranie rolę silnej Żydówki i Izraelki, a także z niecierpliwością czekamy na rozwój tej postaci w filmie.

Poniżej zebraliśmy dla Was kilka popularniejszych wpisów internautów w sprawie debiutu Sabry w MCU:

