Kapitan Ameryka 4 - nowy kostium [ZDJĘCIE]. Anthony Mackie ze skrzydłami i tarczą

Dzięki nowym gadżetom Marvela fani dostali najlepsze jak dotąd spojrzenie na nowy kostium Kapitana Ameryki. Przypominamy, że tarczę po Chrisie Evansie przejął Anthony Mackie w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, a Sama Wilsona w nowej roli zobaczymy w filmie Captain America: Brave New World , który ma zadebiutować w 2025 roku.

Kapitan Ameryka 4 - nowy kostium [ZDJĘCIE]

Zdjęcie nowego kostiumu Kapitana Ameryki pochodzi z Instagrama. W poście pokazano materiały marketingowe zestawu Marvel Collector Corps. Poniżej znajdziecie przygotowane przez portal The Direct zestawienie dwóch strojów obok siebie, by można je było do siebie porównać.

Kostium, podobnie jak wcześniej, zawiera skrzydła z vibranium i tarczę Kapitana Ameryki, jednak tym razem zmieniła się trochę kolorystyka - usunięto wiele białych elementów, zastępując je niebieskimi. Jeśli chodzi o twarz, to zostały same gogle.

Fot. Marvel/The Direct

Co sądzicie o kostiumie ze zdjęcia? Podoba wam się bardziej niż poprzednia wersja? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.

