Kapitan Ameryka 4 - wyciek zestawu LEGO. Będzie walka z TYM olbrzymem?

Plotki na temat filmu Kapitan Ameryka 4 wciąż krążą wokół postaci granej przez Harrisona Forda. A ściślej wokół tego, że stanie się on czerwonym olbrzymem zwanym Red Hulk. Na razie oficjalnego potwierdzenia przemiany w nowego Hulka nie ma, ale kolejne plotki wciąż krążą. Teraz wiarygodności może dodawać im wyciek zestawu LEGO, który zdradza, że dojdzie do walki Kapitana Ameryki z Red Hulkiem. Czy jednak na pewno?

Kapitan Ameryka vs Red Hulk

Pomimo tego, traktujemy tę informację jako plotkę, bo LEGO nie jest potwierdzeniem fabuły filmu. Co prawda, często to, co jest w zestawach, ostatecznie jest w filmie, ale przeważnie jednak też są tam rzeczy inspirowane dość luźno, których na ekranie nie ma.

Przypomnijmy, że pomimo zakończenia pracy na planie, Kapitan Ameryka 4, podobnie jak inne filmy MCU, został znacznie opóźniony. Planowane są dokrętki, przy których pracuje nowy scenarzysta Matthew Orton. Jego zadaniem jest poprawić sceny oraz napisać nowe.

W obsadzie są Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler oraz wrestler z WWE, Seth Rollins. Julius Onah wyreżyserował na podstawie scenariusza Malcolma Spellmana oraz Dalana Mussona,

Kapitan Ameryka 4 - premiera w kinach odbędzie się 14 lutego 2025 roku.