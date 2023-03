Kapitan Ameryka 4 - zdjęcia z planu. Czy to łapa Wolverine'a?

Fot. Materiały prasowe

Kapitan Ameryka 4 jest od niedawna kręcony w Atlancie w stanie Georgia. Zdjęcia mają potrwać do 30 czerwca, ale w Internecie już zaczynają pojawiać się pierwsze przecieki z planu. Możecie zobaczyć je poniżej.

Na nowych zdjęciach z planu Kapitana Ameryki 4 widać między innymi Anthony'ego Mackiego, który wciela się w głównego bohatera, Sama Wilsona. Jest także ujęcie ciekawej lokacji, którą znamy z komiksów Marvela, czyli baru Smyth's Dine. Koszulka baseballowa, którą widać na ścianie przybytku, jest z Wirginii Zachodniej, co może być wskazówką, gdzie będzie rozgrywać się akcja.

Jednak prawdziwe zamieszanie wywołało to zdjęcie, które opublikował użytkownik atlanta_filming na Instagramie. Przedstawia coś, co wygląda jak obraz z ręką Wolverine'a. Według niektórych to znak, że sławny X-Men może pojawić się w filmie. Inni za to zwrócili uwagę na fakt, że liczba pazurów się nie zgadza.

Kapitan Ameryka 4 - premiera kinowa odbędzie się 3 maja 2024 roku.