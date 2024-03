"Kapitan Ameryka nie powinien być białym blondynem" - twierdzi Jeff Wadlow. Przedstawił Marvelowi inny pomysł

Marvel

Jeff Wadlow, reżyser Kick-Ass 2, wyjawił podczas wywiadu z Alexem Zane’em, że pod koniec 2000 roku zwrócił się do Marvel Studios w sprawie nakręcenia filmie o Kapitanie Ameryce. Okazuje się, że miał zupełnie inną wizję na Steve’a Rogersa niż ta, którą dzisiaj znamy z MCU. Widział w tej roli kogoś takiego jak Will Smith albo Dwayne Johnson, znany jako The Rock.

Pomysł Jeffa Wadlowa na Kapitana Amerykę

Iron Man Zrobiłbym wszystko, by nakręcić superbohaterski film na dużą skalę. I kilka razy byłem bardzo blisko spełnienia tego celu. Po tym, jakzadebiutował w 2008 roku, zadzwoniłem do mojego menadżera: "Musisz znaleźć dla mnie miejsce w Marvelu. Nie wiem, co planują jako następne, ale ten film zmienił zasady gry. Chcę się tam dostać i przedstawić im swój pomysł".

Wymyśliłem film o Kapitanie Ameryce.... Nie trzeba dodawać, że ta propozycja mogła być trochę zbyt odległa od tego, czego chcieli.

Część mojej wizji polegała na tym, że Kapitan Ameryka nie powinien być białym blondynem - to aryjski pomysł.

"Moim zdaniem Kapitan Ameryka powinien wyglądać jak Will Smith albo ten zapaśnik znany jako The Rock". Tak czy owak okazało się, że mieli inny plan, ale na 100 procent nadal oddałbym wszystko, by nakręcić wielki superbohaterski film.

Ostatecznie film Kapitan Ameryka Marvela zadebiutował w 2011 roku. Wyreżyserował go Joe Johnston, a główną rolę zagrał Chris Evans, który jeszcze przez wiele następnych lat wcielał się w superbohatera w MCU. I bardzo przypominał swój komiksowy odpowiednik. Już niedługo jednak tarczę po nim przejmie Anthony Mackie jako Samuel Wilson.

Cały wywiad możecie zobaczyć poniżej:

