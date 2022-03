Kapitan Ameryka znów w zbroi Hydry. Strój wygląda jednak inaczej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kapitan Ameryka w nadchodzącym komiksie Captain America/Iron Man #4 ponownie założy zbroję Hydry - na poziomie wizualnym strój uległ jednak pewnym modyfikacjom od czasu jego pamiętnej ekspozycji w serii Tajne imperium. Przypomnijmy, że w tym ostatnim, wywołującym spore kontrowersje cyklu pokazano złowrogą wersję Capa, który był uśpionym od lat agentem Hydry (koniec końców okazało się, że nie jest to prawdziwy Kapitan).

Tym razem heros przywdzieje jednak swój okryty złą sławą kostium w szlachetnym celu, aby rozprawić się z siejącą zniszczenie armią złowrogich robotów sterowanych przez antagonistę Overseera. Złoczyńca ten chce przejąć władzę nad światem; na jego drodze poza Kapitanem Ameryką i Iron Manem stanął także przybywający z kosmosu i pomagający herosom Fifty-One - to właśnie on doprowadził do przemiany zbroi Hydry.

Spójrzcie sami:

Captain America/Iron Man #4 - plansze

Komiks Captain America/Iron Man #4 zadebiutuje na amerykańskim rynku już jutro, 2 marca.