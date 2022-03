W Saturday Night Live zniszczono cenny komiks? Kolekcjonerzy dają za niego nawet 2 tys. USD

fot. Saturday Night Live // zrzut ekranu z youtube

W najnowszym programie Saturday Night Live pojawił się skecz, który nawiązywał do dziecięcego programu stacji Nickelodeon pt. Slime Time Live, który był emitowany w latach 2000-2004. W nim wybierano osobę z publiczności, której następnie zadawano pytanie. Jeśli odpowiedź była poprawna została oblewana zielonym szlamem.

W skeczu SNL pt. Nickelodeon Show wykorzystano ten rodzaj zabawy. Pojawił się w nim John Mulaney, który w jednej ze scen trzymał w rękach #194 zeszyt komiksu The Amazing Spider-Man z 1979 roku. W nim po raz pierwszy pojawiła się Black Cat, czyli Felicia Hardy, w której zakochał się Peter Parker. Podczas sceny egzemplarz zostaje oblany szlamem.

fot. Marvel Comics

Ten zeszyt jest wart niemal 2 tys. dolarów, dlatego w czasie skeczu kolekcjonerom zabiło szybciej serce. Jednak nie jest pewne czy był to oryginalny egzemplarz. Możliwe, że to był tylko przedruk na potrzeby żartobliwej sceny. Fani dostrzegli również, że gdy Mulaney pokazuje wnętrze komiksu znajduje się tam strona z Thorem, której nie było w tym komiksie. Prawdopodobne jest też to, że komik trzymał w ręce dwa zeszyty.

Skecz z SNL możecie zobaczyć poniżej.

