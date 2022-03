Marvel - znamy skład Avengers Multiwersum. Nowe postacie, w tym żeńska wersja Moon Knighta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował w sieci plansze promujące zeszyt Avengers Forever #3, kolejną odsłonę serii ze scenariuszem Jasona Aarona i rysunkami Aarona Kudera. Przypomnijmy, że akcja tego cyklu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości: Robbie Reyes aka Ghost Rider trafił na inną, dystopijną wersję Ziemi, na której wraz z innymi członkami drużyny Avengers Multiwersum musi zmierzyć się z Mistrzami Zła, także pochodzącymi z całego wieloświata.

Teraz ostatecznie dowiedzieliśmy się, kto wejdzie w skład grupy Mścicieli z rozmaitych rzeczywistości. Będą to: Tony Stark aka Niezwyciężony Ant-Man, ciągle zmieniający się Robbie Reyes aka Ghost Rider, siejący zniszczenie Wonder Man, cybernetyczny żołnierz Deathlok, zaprojektowany przez Starka i wybudowany jedynie do połowy Vision, Infinity Thing (wersja Bena Grimma, która - jak wiele na to wskazuje - korzysta z potęgi Kamieni Nieskończoności) oraz żeńska inkarnacja Moon Knighta, Mariama Spector.

O tej ostatniej bohaterce wiadomo niewiele; nie ujawniono nawet, czy faktycznie jest ona spokrewniona z oryginalną wersją herosa. Opisano ją jako "jednoosobową, światową rewolucję".

Zeszyt Avengers Forever #3 ukaże się w USA już jutro, 2 marca.